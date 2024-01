Volley femminile | Busto Arsizio batte Roma nell’ultima sfida della 15ma di A1 e torna a inseguire i playoff

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una vittoria che profuma di rincorsa aiperche liquida con un secco 3-0 tra le mura amichee fa un passo avanti in classififica che permette alle lombarde di allontanarsi dalla zona calda e di mettere nel mirino l’ottavo posto, che era l’obiettivo dichiarato diad inizio stagione. Primo set ad elastico conche prova per tre volte ad andare in fuga manon ci sta. Prima sul 12-9 con Carletti ma le capitoline pareggiano a quota 13, poi sul 17-14 con Lualdi maè lì e raggiunge le rivali a quota 17 e di nuovo sul 22-20 con Frosini ma Melli pareggia di nuovo a 22. Nel finale, però, prima Frosini e poi due volte Bracchi mettono a terra i palloni del 25-23 che regala il set d’apertura ...

Nel tardo pomeriggio del 14 gennaio vanno in scena diverse partite valide per il campionato di Serie A1 di Volley femminile. Vallefoglia vince in casa contro il Cuneo, partita terminata 3-1. La formazione casalinga trova il successo nei primi due set per 25-17 e 25-20. Nel terzo parziale, Cuneo... Serie D femminile – Dodicesima giornata – Girone "C" Domenica 14 Gennaio ore 18,00 Pallavolo Grosseto – Capannoli 3/2 – 25/23, 25/23,21/25,17/25,15/9 Grosseto. Ci sono volute oltre due ore e mezza di... Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha seriamente rischiato di perdere la prima partita dell'anno, dopo aver vinto...