Volkswagen T-Roc | perché sceglierla e perché no?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un crossover compatto proposto anche in edizione limitata Sport: laT-Roc è offerta unicamente con motorizzazioni turbo.

Due crossover tanto simili come dimensioni quanto differenti per tecnologie, comfort e soluzioni meccaniche. Analizziamone affinità e differenze, ... (ilgiornale)

(Adnkronos) – Altroconsumo ricorda che la Corte d’Appello di Venezia ha recentemente confermato che, con l’installazione del software per manipolare ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Altroconsumo ricorda che la Corte d’Appello di Venezia ha recentemente confermato che, con l’installazione del software per ... ()

Moderni, spaziosi dalla buona fattura, i due suv tedeschi condividono molto ma, allo stesso tempo, differiscono per dimensioni , equipaggiamenti e ... (ilgiornale)

La preferenza degli italiani è stata nuovamente rivolta allaT -, che si è affermata come la più apprezzata per la quinta volta consecutiva, registrando quasi 33.000 immatricolazioni. ...Dal controllo di una autovetturaT -sulla quale viaggiavano due uomini, un italiano ed un rumeno, entrambi di circa vent'anni ed incensurati sono spuntati in tutto 12 chilogrammi di ...Annuncio vendita Volkswagen T-Roc 2.0 TDI SCR Life nuova a Rende, Cosenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Annuncio vendita Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Advanced BlueMotion Technology usata del 2020 a Venezia, VE nella sezione Auto usate di Automoto.it ...