Vlahovic scaricato | maxi offerta per Osimhen

(Di domenica 14 gennaio 2024) Strategie di mercato in evoluzione.fuori gioco, Chelsea in corsa per: serve un rinforzo offensivo di rilievo. Il mercato invernale è entrato nel vivo e il club londinese, sotto la guida di Pochettino, si appresta a navigare una complessa marea di trattative e sondaggi per colmare le lacune offensive e risollevare le proprie sorti in Premier League. I ‘Blues’, nonostante gli ingenti investimenti estivi, stanno faticando a trovare la giusta marcia in campionato: ben 12 punti li separano dalla zona Champions League, occupata attualmente dall’Arsenal. Il Chelsea sta cercando di rimediare a questa carenza concentrandosi su nuovi acquisti, preferendo un’ intensa finestra di mercato ad una riprogrammazione della rosa a disposizione. Pochettino, allenatore del Chelsea, dopo l’ ennesima sconfitta in Premier – ANSA – Rompipallone.itSecondo ...

In caso di cessione - non poi così sgradita - di, ecco che il nigeriano e l'olandese sono ... Il Manchester City, dal canto suo, hail giocatore anche attraverso le stesse parole di ...... visto che alla vigilia il classe 2005 era in ballottaggio con Milik per affiancare. ... Entrato in area di rigore hail destro sul primo palo, fulminando Turati e festeggiando il ...Juventus Sassuolo - Dubbio in attacco per la Juventus verso il Sassuolo: chi affiancherà Vlahovic tra Chiesa e YildizInfortunio Vlahovic – Messa da parte la vittoria contro la Salernitana, la Juventus è tornata subito in campo per preparare la prossima sfida. I bianconeri saranno impegnati questo giovedì in Coppa ...