Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi | dove vedere la partita in diretta

(Di domenica 14 gennaio 2024) A seguito del k.o. in campionato a Reggio Emilia e il doppio turno in Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes, laSegafredochiude domani il programma del 16° turno ospitando la. Questa è la sfida numero 34 in Serie A tra le due squadre, con...

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna , che nel ventunesimo turno di Eurolega cade in casa del l’Efes Istanbul con il punteggio di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Il prossimo impegno della Virtus sarà giovedì ... (oasport)

Male anche lamaschile che in Euro League ha perso prima contro il Maccabi Haifa a Belgrado ... Gli articoli più letti Mappa delle velocità: le strade dicon limite di 30km e 50 km orari ...Ora, la sfida contro la sesta forza del campionato, reduce dalla bella vittoria casalinga contro la. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 14 gennaio sul parquet del ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il posticipo del lunedì della sedicesima giornata (prima di ritorno) di serie A è Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi. La palla a due è perciò prevista ...