Villanova Canavese | parla famiglia che ha trovato il neonato nel cassonetto | “Era viola dal freddo | lo abbiamo subito portato in casa”

E' cominciata decisamente in salita, la vita del piccolo ritrovato nella serata di ieri in un cassonetto di, ma nel giro di poche ore le cose si stanno mettendo decisamente al meglio. Innanzitutto, il neonato - trovato avvolto in un piccolo asciugamano, con ancora il cordone ombelicale e ...Ecco il Vicolo San Giuseppe a(Torino) dove, sabato sera, un bimbo appena è stato ritrovato all'interno di uno dei cassonetti sulla strada. Il bambino era in ipotermia ed è stato trasferito all'ospedale di Ciriè,...Ha chiamato l’ospedale per cercare informazioni su un neonato trovato in un cassonetto a Villanova Canavese (Torino), manifestando l’intenzione di visitarlo. Al momento, l’ospedale non ha fornito ...Si chiama Lorenzo e sta bene il neonato ritrovato in un bidone dell'immondizia dentro un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati, a Villanova Canavese, nel Torinese, ...