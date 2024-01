Villani | “Il Movimento 5 stelle continua a crescere in provincia di Salerno”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIeri ad Eboli abbiamo inaugurato il nuovo ‘Spazio 5‘. Uno spazio aperto ad associazioni e cittadini per costruire una rete capillare di forze civiche, sociali e politiche. “Un luogo aperto a tutti, inclusivo per chi vuole dare il proprio contributo, portare idee e renderle utili alla comunità, per dare voce a quelli che non ce l’hanno e/o contribuire attivamente e fare parte dello sviluppo di questa forza politica progressista in maniera attiva e non sentirsi impotente, lamentandosi solamente dal balcone e in particolare a tutti quelli che si lamentano inutilmente facendo il gioco della politica non troppo trasparente. Nonché di base per incontri, dibattiti, confronti, eventi, formazione e informazione; senza trascurare le piazze e i mercati. Che saranno sempre il cuore pulsante dell’attività politica M5S“. A dirlo sono Virginia ...