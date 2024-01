VIDEO Sinner-Van de Zandschulp 3-0 | Australian Open | la sintesi della vittoria all’esordio

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Comincia con il piede giusto Jannikagli2024:su Botic van decon il punteggio di 6-4 7-5 6-3 per mettere subito fieno in cascina e passare al secondo turno del primo Slamstagione. Il miglior risultatocarriera nel Major down under è un quarto di finale, chissà che non venga migliorato quest’anno. Non è stata una prestazione impeccabile da parte del giocatore altoatesino com’è normale che sia: il primo match ufficialestagione può sempre regalare insidie, a maggior ragione se è un primo turno Slam e affrontando un giocatore particolarmente ostico come l’olandese. Adesso al secondo turno perci sarà uno tra l’argentino Pedro Cachin e il neerlandese Jesper de Jong: in ...