Video Lazio - Lecce 1 - 0 | il commento della Gazzetta

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, una segnalazione su Mario Cursitore , corteggiatore di Ida Platano provoca il caos in ... (comingsoon)

Nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A, lasupera per 1 - 0 il Lecce. Decide il gol di Felipe Anderson al 58'. Guarda ilcommento dell'inviato della Gazzetta all'Olimpico, Stefano ...Nella ripresa, al 58esimo,avanti con Felipe Anderson servito da un'invenzione di Luis Alberto. I salentini provano a costruire l'occasione del pari ma il risultato non cambia più. La squadra ...Un centrocampo di grinta e cattiveria quello che ha permesso alla Lazio di risalire la classifica e che sta esaltando il pubblico biancoceleste. Lo stesso Briga, sul proprio profilo X (ex Twitter) ha.Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn a margine della sfida vinta contro il Lecce per 1 a 0 grazie alla rete di Felipe Anderson. Ecco le dichiarazioni ...