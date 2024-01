Video | il figlio di Recoba segna un golazo sotto gli occhi del padre

... nel corso dell'ultima partita del torneo amichevole 'Serie Rio de La Plata, contro gli argentini dell'Union Santa Fé, ha schierato ildi 20 anni Jeremia. Sotto gli occhi del padre, il giovane ...D'Ambrosio ha anche dovuto fare gli straordinari per poter entrare in campo con suo: infatti, in unpubblicato sui social dalla compagna del calciatore, si vede il numero 33 del Monza ...Weekend di gare ma anche di mercato per le squadre di Serie B, che stanno sfruttando la finestra invernale per rafforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Colpo a stelle e ...È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia ...