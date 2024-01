Video | ciclista spinto dall' avversario | travolge spettatrice

immagini che arrivano direttamente dal Messico, per la precisione ci troviamo in Autostrada . E ancor più nel dettaglio, siamo al casello di Tlalpan, ... (liberoquotidiano)

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Uno stupido “Gioco” , come l’ha definito l’autore di questo assurdo gesto, poteva trasformarsi in una trappola ... (dayitalianews)

Ai Campionati australiani universitari su strada, ilGraeme Frislie ha colpito una spettatrice sul ciglio della strada. A quanto pare, però, il 22enne sarebbe stato deliberatamente spinto da un avversario, che, adesso, è sotto inchiesta. Guarda ...Partendo da una catenina ritrovata sul luogo del fatto e dagli avvistamenti di un '... allagamenti, strade chiuse e bus deviati -Città 30, dentro il 'cervellone' che controlla i ...Il video mostra Helene Skyberg, tornata in Norvegia dopo le vacanze trascorse a Bali e scoprire la sua auto davanti casa sepolta sotto un cumulo di neve. In alcune zone del sud del Paese la neve è ...Ultima giornata per gli Europei di ciclismo su pista in quel di Apeldoorn: mattinata abbastanza tranquilla che ha visto svolgersi le qualifiche per quanto riguarda il keirin e l'inseguimento individua ...