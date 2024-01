Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024)DEL 13 GENNAIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, FINO AL 2 FEBBRAIO SARA’ CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA IL BIVIO PER VIA APPIA NUOVA E IL BIVIO PER VIA VASCARELLE: ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO; SEMPRE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, SULLA STRADA REGIONALE RACCORDO DI FIUGGI FINO AL PROSSIMO 8 MARZO CHIUSA ANCHE LA GALLERIA MONTEPORCIANO AL KM 14+00 NEL COMUNE DI ACUTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral