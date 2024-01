Verissimo | Sonia Bruganelli e il presunto flirt con Antonino Spinalbese | “Belen mi ha chiamata | ecco cosa mi ha chiesto”

(Di domenica 14 gennaio 2024)è stata ospite di Silvia Toffanin a, dove ha raccontato il nuovo capitolo della sua vita, dopo la separazione da Paolo Bonolis. “Sono finalmente andata a vivere a casa mia e di Adele. Un po’ di confusione, bisogna fare i conti con le cose che cambiano e abituarsi a tante cose“, ha esordito la produttrice televisiva, che ha aggiunto: Paradossalmente sto facendo la mamma più di prima, sento una responsabilità maggiore, specie della piccolina. Sto scoprendo e mi sto rendendo conto che un po’ di cose le ho fatte mancare a questi ragazzi, intendo presenza fisica e mentale. Nessuno di loro tre mi dice che gli sono mancata ma ora sono più soddisfatta di me. Sto recuperando e questo mi fa capire che ho fatto la scelta giusta. Parlando degli attuali rapporti con l’ex marito,ha ...

