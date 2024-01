Venezia-Sampdoria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Penzo valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Paolo Vanoli hanno chiuso ilcon qualche difficoltà e adesso hanno intenzione di tornare ad alti livelli per tornare ad inseguire il Parma. La compagine blucerchiata, dal suo canto, dopo il pareggio con il Bari spera di conquistare i tre punti in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E ...

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I lagunari inseguono un successo che manca da troppo tempo per ... (sport.periodicodaily)

Venezia-Sampdoria è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

Restando in Italia ricordiamo come in serie B alle ore 16:15 si giocano tre incontri la capolista Parma ospita l'Ascoli mentre suggestiva la sfida tra. Il terzo incontro è quello ...Samp: domani in campo contro il: continua l'inchiesta. A rivelare una svolta nelle indagini della procura di Genova è l'edizione cittadina della Repubblica che rivela che nella ...Alle ore 16.15 di domenica 14 gennaio si gioca la partita Venezia-Sampdoria, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su come ...Genova – Se con il girone di ritorno comincia un nuovo campionato, così si dice, ad Andrea Pirlo sembra di rivivere il “vecchio”. Quello di andata quasi costantemente condizionato dalle assenze, tra s ...