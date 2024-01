Valuterò la proposta Vannacci pronto a scendere in campo?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il generale commenta le aperture che Salvini aveva fatto rispetto a una sua possibile candidatura alle europee. "Lo ringrazio, mi riservo di valutare". Poi non esclude di pubblicare un nuovo libro

AGI - " candidarmi con la Lega? Con Salvini non ci sentiamo, ci siamo incontrati casualmente un paio di volte. Lo ringrazio per la sua apertura, ... (agi)

Vannacci: 'Candidarmi con la Legala' 'Candidarmi con la Lega Con Salvini non ci sentiamo, ci siamo incontrati casualmente un paio di volte - ha detto il generale Roberto ...con attenzione lache mi è stata fatta senza precludermi qualsiasi attività che possa fare in futuro', aggiunge. 'Non sarei il primo militare a candidarsi alle elezioni politiche ...