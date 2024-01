Valanga travolge un gruppo di escursionisti | tragedia in Abruzzo | un morto

(Di domenica 14 gennaio 2024)sulla neve: unasi è staccata sul monte Sirentendo cinque, una persona è stata trovata morta dai soccorritori. Sul posto 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf dell' Aquila. Ladi si è verificata lungo Il canale Maiori (all'interno del Monte Sirente-Velino, terzo massiccio montuoso per altezza dell'Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella, situata nell'Appennino centrale abruzzese), una grande classica dell'Appennino, una delle scialpinistiche più apprezzate e conosciute d'. Bello e impegnativo, richiede una buona tecnica e condizioni sicure della neve. Infatti incombe su tutto l'itinerario, la minaccia di possibili valanghe e delle grosse cornici che orlano la cresta alla testata del canale. Secondo le ...

Valanga sul Sirente: rischio per strati di neve sovrapposti Il bollettino più recente del servizio Meteomont aveva individuato un pericolo di valanghe da 'Debole 1' a 'Moderato 2', pur considerando ...Una valanga si è staccata sul monte Sirente travolgendo cinque escursionisti, una persona è stata trovata morta dai soccorritori. Sul posto 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf dell'Aquila.La valanga si è staccata nella zona di Valle Lupara ... una volta verricellato sul punto ha individuato subito l'escursionista travolto, ha subito constatato le sue condizioni critiche e il medico ...La vittima aveva 45 anni. La tragedia si è verificata lungo il canale Maiori. In azione tecnici del Soccorso alpino e della Finanza ...