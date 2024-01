Valanga sul Sirente | morto scialpinista

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Unotravolto da unasul monte, nel Comune di Secinaro, in provincia dell'Aquila. A chiamare i soccorsi i compagni di gita della vittima. Sul posto poco dopo le 16 è stato subito inviato l'elisoccorso. Il tecnico del Cnsas presente a bordo una volta verricellato sul punto ha individuato subito la persona travolta ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche e il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino Guardia di Finanza.