Valanga nell' Aquilano travolge 5 escursionisti | un morto sul Monte Sirente

Uno scialpinista è morto travolto da una valanga sul monte Sirente, nel Comune di Secinaro, in provincia dell'Aquila. A chiamare i soccorsi i ... (tg24.sky)

Pallanuoto : Pro Recco a valanga anche nell’ottava giornata. Scopriamo i risultati e la classifica di A1

Sabato ricco di partite per la Serie A1 di Pallanuoto al maschile. In programma oggi l’ottava giornata, in acqua tutte le quattordici squadre del ... (oasport)