Valanga in provincia dell’Aquila | disperso un escursionista | “È rimasto sotto la neve”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Unaha travolto un gruppo di 5 escursionisti sul Monte Sirente, nella zona del comune di Secinaro in. Uno di loro è ancora: secondo una prima ricostruzione, èil manto nevoso. Sono scattate le ricerche con un elicottero del 118 e una squadra del Soccorso Alpino in azione. Gli altri 4 escursionisti sono già stati portati in salvo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... come l'uccisione di un uomo un anno dopo, a causa di una, o la sua salvezza'. A conti ...già delineato davanti a sé un futuro di vita vissuta ai margini di una piccola realtà di. Il ...... è stata depositata una nuova memoria difensiva per il tecnico delladi Pescara, ... Si tratta di accertare le responsabilità per l'hotel di Farindola distrutto da unail pomeriggio del ...Una valanga si è staccata sul monte Sirente travolgendo cinque escursionisti, una persona è stata trovata morta dai soccorritori. Sul posto 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf ...Turate Il ricordo della donna morta domenica a causa di una valanga in alta Val Formazza. Il gruppo Ski for fun: «Amava andare con le ciaspole, ma anche le camminate estive» Utilizzare dati di geoloca ...