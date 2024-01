Vado all' estero | mi rifaccio male e torno

Leggi su panorama

(Di domenica 14 gennaio 2024) Migliaia di italiani scelgono interventi estetici «extra confine»: in Turchia o in Albania, in Romania o in Tunisia, per restare alle mete più frequentate. Luoghi decisamente più a buon mercato, ma dove gli inconvenienti postoperatori possono trasformarsi in un calvario. E in un costo per il nostro Servizio sanitario nazionale. Un viaggio all’davvero «all inclusive», dal volo all’albergo, dai pasti al seno nuovo. O al naso rifatto. Oppure agli zigomi risollevati... «Perché non unire l’utile al dilettevole, abbinando il soggiorno in una destinazione esotica a un intervento di chirurgia plastica?» invita una locandina turca (ma non è la sola) del cosiddetto «bisturi trip». Invito spesso raccolto: secondo i dati della International society of aesthetic plastic surgery (Isaps), che raduna i chirurghi plastici di 84 Paesi, le principali mete di chi valica i confini ...