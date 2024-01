Usa | media | c’è l’accordo per rinviare lo shutdown

(Di domenica 14 gennaio 2024) I leader del Congresso hanno concordato un disegno di legge per finanziare il governo fino a marzo I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno concordato un disegno di legge di spesa provvisoria in due tranche per mantenere il governo federale finanziato fino a marzo ed evitare un parzialea partire dalla fine della

C’è grande tensione a Mediaset dopo il fuori onda di Striscia la notizia in cui Bianca Berlinguer se la prende con i suoi collaboratori per i ... (open.online)

La scorsa settimana il New York Times ha deciso di pubblicare un articolo poco gradito “Look What We Made Taylor Swift Do” riguardo la sessualità di ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno concordato un disegno di legge di spesa provvisoria in due tranche per mantenere il ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno concordato un disegno di legge di spesa provvisoria in due tranche per mantenere il ... ()

I leader del Congresso hanno concordato un disegno di legge per finanziare il governo fino a marzo I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno concordato un disegno di legge di spesa provvisoria in ...approfondimento Ecuador, funzionariattesi nel paese dopo l'ondata di violenze La vicenda Nella ... Nel frattempo, secondo ilocali, la polizia e le forze armate hanno effettuato una ...Parte la corsa alla Casa Bianca e i riflettori della politica americana si accendono sul piccolo Iowa con i suoi caucus repubblicani, tradizionali riunioni elettorali per la scelta del candidato per ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, domenica 14 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...