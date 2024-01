Usa | media | c’è l’accordo per rinviare lo shutdown

Leggi su italiasera

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno concordato un disegno di legge di spesa provvisoria in due tranche per mantenere il governo federale finanziato fino a marzo ed evitare un parzialea partire dalla fine della prossima settimana. Lo hanno riferito fonti alla Cnn, precisando chearriva poco prima della scadenza del primo finanziamento del 19 gennaio per alcune agenzie federali, come il Dipartimento dei Trasporti. Altre agenzie, come il dipartimento della Difesa, hanno tempo fino al 2 febbraio. Le scadenze, secondo l’intesa maturata, saranno posticipate rispettivamente al 19 gennaio e al 2 febbraio. Il testo del disegno di legge dovrebbe essere reso noto stasera, come ha spiegato un portavoce del leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer. L'articolo proviene da Italia Sera.