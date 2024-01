Un' altra donazione di Chiara Ferragni finisce nell' occhio del ciclone | influencer gelata

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo le polemiche suscitate dalle operazioni legate al pandoro Balocco a scopo benefico, il mondo delle attività filantropiche diè nuovamente al centro dell'attenzione degli investigatori. Un post del 2017, in particolare, ha catturato l'interesse degli inquirenti:aveva annunciato su Depop che i proventi di dicembre realizzati dal suo account sarebbero stati devoluti all'associazione Soleterre per la pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia. L'associazione Soleterre, tuttavia, ha dito di non aver mai collaborato con l', affermando che la somma di circa 4.2mila euro è stata una liberada parte di. Secondo l'associazione, i fondi ricevuti sono stati destinati alle attività a favore ...

...'à Grammatici' per i quali casali sono 'tutte le abitazioni costruite in territorio di un'... riportato sul Quinternione V al foglio 173 e 192, infatti, Don Marino Correale ebbe con tale...Re è intervenuta a seguito delle polemiche che stanno investendo anche ladel cachet festivaliero dello scorso anno. Da una parte un nuovo "no" di uno sponsor, dall'una spiegazione ...Racconta Martina: “Sono felice di aver vinto la borsa di studio, non tanto per il valore remunerativo, quanto piuttosto perché è stato un incentivo che mi ha spinta a fare qualcosa in più per gli ...I funerali della piccola Wendy Timò saranno celebrati in forma riservata. 'Quanti vorranno essere partecipi al dolore della famiglia – hanno spiegato il papà Davide e il nonno Giuseppe Lavatura – poss ...