Una nuova Alleanza

(Di domenica 14 gennaio 2024) In Asia e in Giappone si respira aria di grandi collaborazioni. Fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, abbiamo visto come le più importanti federazioni giapponesi (AJPW, NJPW, NOAH, STARDOM), creare due nuove alleanze (una interna, l’altra continentale) per fare sistema per Promuovere il Puroresu. La primanata è l’UJPW,giapponese che vede insieme AJPW, BJW, DDT, DragonGate, Ganbare Pro, NJPW, Pro Wrestling NOAH, STARDOM e Tokyo Joshi Pro, per promuoversi al meglio sul territorio e sul mercato estero (specie quello USA, dove la NJPW ha il brand NJPW STRONG); L’altra, la più recente, è la APWF,che vede le giapponesi NJPW e STARDOM alleate con a cinese DFW (Dragon Fighting Wrestling), la Taiwanese PUZZLE, la Thailandese SETUP e la GRAPPLEMAX di Singapore. Questaè ...