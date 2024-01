Una Lazio stanca batte con un gol un Lecce sterile

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dopo la faticosa vittoria nel derby, dopo tre giorni non poteva laavere molta energia nelle gambe. E s’è visto sùbito: nel primo tempo a correre erano solo i pugliesi, autori di un paio di tiri in porta che solo Provedel con la sua arte e con la sua prontezza ha potuto evitare che si trasformassero in gol. I romani, evidentemente, conservavano in cassaforte quel po’ di energia che avevano nelle gambe, per poterla estrarre al momento giusto nel secondo tempo, dopo aver fattore nel primo gli aggressivi avversari. Al 20’ il primo episodio da riguardare sulla moviola, operazione che sarebbe utile anche all’arbitra a cui in diretta era sfuggito il fallacciose ai danni di Patric, trascinato a terra tenendogli il braccio bloccato dietro al corpo. Nessun fischio fino a quando l’arbitra è stata avvertita che la vittima non ...