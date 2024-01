Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2024 | Filippo e Serena in ansia per Irene La piccola è in pericolo?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Vediamo insieme ledella Puntata di Unalin onda il 15. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono checomincerà a comportarsi in modo molto strano.saranno molto inper lei.

Un posto al sole , tornerà in onda su Rai Tre lunedì 15 gennaio , con un nuova impedibile puntata. I riflettori saranno puntati su Diego e Raffaele ... (anticipazionitv)

Eugenio Nicotera, ad Un posto al sole , sembrerà finalmente intenzionato a volta re pagina e a dimentica re Viola, come rivelano gli spoiler relativi ... (tvpertutti)

Una lunga chiacchierata con Vladimir Randazzo , l'interprete di Nunzio nella Soap Opera Un Posto al Sole , in onda su Rai3. Scopriamo cosa ci ha ... (comingsoon)

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole : anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 15 al 19 gennaio 2024 . Ecco le ... (movieplayer)

Marina Tagliaferri , nota attrice e doppiatrice italiana, è un volto familiare per molti telespettatori grazie al suo ruolo di Giulia Poggi nella ... (blogtivvu)

Nunzio Cammarota si ritroverà in pericolo , nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole . Intanto, stando alle trame dal ... (tvpertutti)

Le Anticipazioni di Unalci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 15 gennaio 2024 , alle ore 20.50 , Filippo e Serena saranno molto preoccupati per il comportamento strano di Irene . La ragazzina sarà ...... dello spettacolo e della cultura italiana, tra cui la star internazionale Christian music Noel Robinson, Finaz di Bandabardò, Carlo Famularo interprete di 'Unal', i tre tenori 'Il mito' ...Dopo una giornata di riposo l’edizione 2024 della “Dakar” oggi ha riacceso i motori con la settima tappa, la Ryiadh-Al Duwadimi (483 km cronometrati). Maurizio Gerini, navigatore imperiese della spagn ...Vincere per rimanere nella zona playoff, era questo l'obiettivo dell' Entella guidata da Fabio Gallo che nelle ultime settimane ha ritrovato personalità, convinzione e ha raccolto anche i tanto ...