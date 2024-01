Un crimine contro l' umanità | l' appello di Papa Francesco contro la guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) "Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà dellain tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. Preghiamo affinché quanti hanno poter riflettano sul fatto che lanon è la via per risolvere. Laè unl'. I popoli hanno bisogno di pace, i popoli hanno bisogno di pace. Dobbiamo educare per la pace".Cosìa margine dell'Angelus in Piazza San Pietro. "Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana avvenuta in Colombia che ha provocato numerose vittime".