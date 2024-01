Ultim’ora Napoli | i convocati per la Supercoppa | presenti due giocatori a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilè partito alla volta di Riyad per disputare laItaliana. Le scelte di Mazzarri sui: c’è una. Dopo la vittoria contro la Salernitana, il campionato delè stato messo in stand by. Gli azzurri, infatti, sono partiti questa mattina per dirigersi in Arabia Saudita dove giocheranno laItaliana. I ragazzi di Mazzarri saranno impegnati nel innovativo format che è composto da quattro squadre. Gli azzurri faranno il proprio debutto contro la Fiorentina il prossimo 18 gennaio, mentre Inter e Lazio giocheranno il giorno seguente. Se ildovesse riuscire a battere la Fiorentina, allora gli azzurri andrebbero a giocarsi la finale contro la vincente di Lazio-Inter il prossimo 22 gennaio....