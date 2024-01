Uil Taranto | Doriana Caleandro illustra le sfide per la parità salariale e le prospettive future

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nella sede della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre, si è tenuto un evento di grande importanza per la promozione delle Pari Opportunità nel mondo del lavoro., Coordinatrice Pari Opportunità della Uilm Puglia, ha espresso il suo punto di vista sullee lelegate alla Direttiva UE 2023/970 che mirata a rafforzare laattraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La battaglia per garantire latra uomini e donne è al centro dell’attenzione grazie alla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità della Uilm capitanata dalla Coordinatrice Loretta Tani e con la costante presenza del Segretario Generale Rocco ...

Il principale punto di riferimento sarà, che dovrà riaffermare il suo ruolo di campione ... Per Rocco Palombella delladeve essere il governo a esercitare il suo diritto di convertire i 680 ...... il tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull'ex Ilva di. Per ... Michele De Palma, Fim - Cisl, Roberto Benaglia, Uilm -Rocco Palombella e Ugl metalmeccanici ...ROMA - Nella sede della Scuola di Economia e Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre, si è tenuto un evento di grande importanza per la promozione delle Pari Opportunità nel mondo del lav ...Per la provincia di Taranto, premiati Laterza, Mottola, Montemesola e Monteparano, nonchè, tra i comuni costieri, Leporano Sono otto i comuni ricicloni pugliesi premiati da Legambiente. Esattamente Bi ...