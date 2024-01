Tuttosport – “Mi spezza l’anima” Cosa è successo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 gennaio 2024) 2024-01-14 21:15:00 Arrivano conferme da: Lautaro e Agustina, una decisione difficile In casa Martinez sono giorni in cui va fatta una scelta molto difficile: pare che il piccolo Theo – secondo figlio di Lautaro e Agustina – abbia dei problemi di convivenza con il gatto di casa. È la stessa moglie del capitano nerazzurro a raccontarlo su Instagram: “Sembra che Theo abbia un’allergia, tossisce e starnutisce molto (…), devo prendere una decisione che mi”. Per forza di cose bisognerà trovare una nuova casa al gatto, ma Agustina non ha dubbi: “Andrà comunque a stare con persone che lo amano tanto quanto noi”. Le perplessità invece sono su come comunicare la brutta notizia all’altra figlia, la primogenita Nina: “Non sodire a Nina”. Chissà che non sia proprio il Toro a risolvere i problemi, ...