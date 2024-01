Tutti i modelli in pelliccia finta o eco

Leggi su iodonna

(Di domenica 14 gennaio 2024) Dimenticate le classiche tracolle in pelle, le shopper in tela o le clutch ricoperte da cristalli, perché la tendenza di fine stagione Inverno 2024 sono le borse rigorosamente invera (riciclata), ecologica,o effetto teddy da indossare in città e non solo in montagna. Che sia squadrata o dalle linee arrotondate, vince per la sua classicità, per i dettagli in metallo o le fibbie preziose. L’accessorio da scegliere come acquisto nei saldi invernali. Anti freddo, ma anche molto, molto femminile. BorseInverno 2023/2024 guarda le foto ...