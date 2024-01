Trumpiani d' Italia Perché Meloni è messa meglio di Conte e Salvini

(Di domenica 14 gennaio 2024) Chi ci guadagna e chi ci perde se Trump vince. Qualcosa col leghista è andato storto, qualcosa può non convenire al capo dei 5 stelle. Mentre la premier è realista, spregiudicata e c'è un video che entusiasmò il Maga

... provando a lasciarsi definitivamente alle spalle modellie cospirazionisti. 'E' chiaro ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e ...... e i nuovi dazihanno fatto perdere agli Stati Uniti parecchi soldi e centinaia di ... I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'e dal ...Ha molti conti in sospeso da regolare e ripartirà di lì; l’Italia non sarà certo tra i suoi pensieri più urgenti ma, senza dubbio, toccherà pure a noi; e quando verrà il nostro turno Trump vorrà ...Una legge di bilancio a breve termine per evitare lo shutdown. I leader del Congresso americano, secondo quanto riferiscono fonti alla Cnn, hanno trovato l’accordo su un testo con scadenza nella prima ...