Truffa coinvolge Trenitalia | tanti cittadini colpiti | cosa c’è scritto nei messaggi truffaldini

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una nuova incredibileche riguardaha colpitossimi. Cancellare ognio sospetto. Niente di nuovo purtroppo per quel che riguarda l’ambitoldino nel nostro paese. Il contesto specifico, purtroppo, per milioni diitaliani funziona ancora alla perfezione. Da anni, ormai, gli italiani, e non solo, hanno l’obbligo di destreggiarsi al meglio e di conseguenza direttamente o indirettamente difendersi dai continui tentativi di raggiro che riguardano prettamente il web. Le insidie arrivano letteralmente da ogni direzione e attraverso qualsiasi tipologia di approccio. In palio fantomatici biglietti gratis – informazioneoggi.itMail, sms,social. Tutto può avvenire nel giro di pochissimi minuti e può ...