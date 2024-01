Trovata morta Giovanna Pedretti | la ristoratrice nella bufera per una presunta recensione fake

Una imprenditrice è stata trovata morta nel pomeriggio odierno e sono in corso tutte le indagini. Per il momento non si esclude nessuna pista. Il ... (cityrumors)

«Gay e disabili nel tavolo accanto»: a questa recensione di un cliente Giovanna Pedretti aveva risposto di non tornare. Lodata d alla ministra per le ... (vanityfair)

... Giovanna Pedretti, 59 anni, è stata ritrovataquesto pomeriggio lungo la riva del fiume ...senza vita Dalle prime informazioni lasciate trapelare dagli inquirenti, sembrerebbe trattarsi ...Sconcerto a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), dove Giovanna Pedretti , titolare del ristorante Le Vignole , è stata. Il suo corpo, scoperto questo pomeriggio, è stato rinvenuto sulle rive del Lambro. Si è solo potuto constatare il decesso. La donna era finita al centro dell'attenzione mediatica dopo ...È morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria Le Vignole. Su di lei la polemica per la recensione in difesa di disabili e gay. Il corpo nel fiume Lambro..«Gay e disabili nel tavolo accanto»: a questa recensione di un cliente Giovanna Pedretti aveva risposto di non tornare. Lodata dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, era stata anche cr ...