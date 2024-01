Tredicesima non pagata | ci sono 3 strumenti per ottenere quanto ti spetta subito

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 14 gennaio 2024) Cosa fare se lanon viene consegnata al lavoratore? I rimedi garantiti dalla legge e le condizioni per sfruttarli. Laaltro non è che una mensilità retributiva ulteriore, versata a tutti i lavoratori subordinati e ai pensionati nel mese di dicembre. Nacque come elargizione volontaria da parte del datore di lavoro, ma oggi è un obbligo versarla – laddove prevista. Anzi laè oggetto di un diritto garantito da tutti i CCNL applicati nel nostro paese.non versata, ecco come puoi ottenerla (Informazione Oggi)Tuttavia non tutti i lavoratori non autonomi, la ricevono. Infatti chi ha un contratto di stage o tirocinio, non maturerà in ogni caso lamensilità. Invece chi lavora secondo la formula dell’apprendistato, avrà diritto alla ...