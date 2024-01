Trapani Shark macina record | la Fortitudo tiene a bada Forlì Gli highlights della 19° giornata

Tre e quattordici. Sono i numeri che ilaspetta che escano per la partita contro Treviglio, in programma questa sera alle 20.30 al PalaShark. Tre perché quello di questa sera è il terzo confronto stagionale con la formazione ...Già in due occasioni quest'anno, contro Torino e Latina, le gare casalinghe delhanno visto il tutto esaurito e per questo motivo la società guidata da Antonini ha deciso di completare ...Diciannovesima giornata nel campionato nazionale di Serie A2 di basket maschile e ancora due risultati opposti per le compagini siciliane impegnate nel girone verde del torneo. Trapani Shark, guidato ...Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha voluto complimentarsi con la Trapani Shark del Presidente Antonini per il record raggiunto in A2 di 14 ...