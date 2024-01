Tragedia sfiorata a Pistoia | crolla il pavimento durante la festa di matrimonio | 35 feriti | cinque sono gravi

(Di domenica 14 gennaio 2024)illadi: 35dove, in un ex convento nel quale si stava svolgendo ladi un, un solaio èto improvvisamente facendo precipitare gli invitati al piano terra provocando almeno 35, di cui 5 incondizioni. Secondo l’assessore alla Protezione Civile Alessio Bartolomei in tutto sarebbero coinvolte “60-70 persone”. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alle porte della città, ed ha coinvolto l’ex convento di Giaccherino, da tempo adibito a locale per feste. Gli sposi e gli invitati al ricevimento stavano ballando ...

in un locale orientale di via delle Meduse a Fiumicino (Roma). Al momento del crollo all'interno erano presenti 25 ...Dopo quanto avvenuto poco più di una settimana fa, ancora unanel Salento, ma evitata grazie al pronto intervento di alcuni uomini delle forze dell'ordine. Il 2 gennaio scorso, a Collepasso, fu un carabiniere a salvare la vita ad un bambino di ...Tragedia sfiorata a Pistoia dove, in un ex convento nel quale si stava svolgendo la festa di un matrimonio, un solaio è crollato improvvisamente facendo precipitare gli invitati al piano terra ...Tragedia sfiorata durante il ricevimento per una festa di matrimonio in un ex convento di Giaccherino, Pistoia, adibito a sala ricevimenti da alcuni anni. Mentre gli invitati, in maggior parte giovani ...