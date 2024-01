Traffico Roma del 14-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati studio Sonia cerquetani sulla via Pontina per incidente si registrano ancora code tra Montedoro e Pratica di Mare versocentro regolare ilsulle altre strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare in città In questa domenica ecologica di nuovo attivo già alle 16:30 il divieto di transito per i veicoli più inquinanti il termine del divieto alle 20:30 ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete comunque consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità