Traffico Roma del 14-01-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 14 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde sulla via Pontina tra Pomezia Nord Castel di Decima lungo le due carreggiate file ma persullaSud dell’auto sole in entrata sul Raccordo Anulare rallentamenti poi sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo anulare nulla da segnalare sul Raccordo Anulare in città in domenica ecologica di nuovo attivo già dalle 16:30 il divieto di transito per i veicoli più inquinanti il termine del divieto questa sera alle 20:30 ma per i dettagli di quel ed altre notizie potete comunque consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità