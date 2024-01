Traffico Roma del 14-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Luceverdeda ritrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani per incidente code sulla Pontina tra Pomezia nord e Castel di Decima versocentro code a tratti ma perintenso lungo la carreggiata interna del raccordo anularea Mini e Salaria e poi in esterna tra Laurentina e Tuscolana di nuovo attivo già dalle 16:30 il divieto di transito per i veicoli più inquinanti in questa domenica ecologica il termine del divieto alle 20:30 ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità