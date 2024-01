Traffico Roma del 14-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora difficoltà di transito sulla via Flaminia chiusa in uscita daa causa di un incidente avvenuto Al km 8 nelle prime ore del mattino si sono formate potete allo svincolo di Tor di Quinto e Saxa Rubra edeviato Sul cavalcavia adiacente fino alle 17 per lavori di potatura su Corso Italia sono chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia di piazzale Flaminio a qualche ora di pausa per la domenica ecologica riprenderà alle 16:30 con il divieto di transito per i veicoli più inquinanti per poi terminare alle 20:30 per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it