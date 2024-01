Traffico Roma del 14-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovate ancora difficoltà di transito sulla via Flaminia in uscita daa causa di un incidente avvenuto qualche ora fa al momento tra tra lo svincolo di Tor di Quinto e Saxa Rubra la carreggiata è chiusa e ilè deviato Sul cavalcavia adiacente auto in fila anche sulla via Prenestina tra il raccordo anulare Colle Prenestino nelle due direzioni fino alle 17 per lavori di potatura su Corso d’Italia sono chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia in direzione di piazzale Flaminio intanto la domenica ecologica si concede qualche ora di pausa riprenderà nel pomeriggio alle 16:30 con il divieto di transito per i veicoli più inquinanti per poi terminare alle 20:30 dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un ...