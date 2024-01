Traffico Roma del 14-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio andiamo subito ad aggiornare la situazione incolonnamenti sono segnalati al momento sulla via Pontina perintenso direzione Latina tra Castel di Castelno mentre il seguito di un incidente avvenuto qualche ora fa si transita ancora con difficoltà sulla via Flaminia in uscita dalla città tra lo svincolo di Tor di Quinto è quello per via di Grottarossa per bypassare il luogo dell’incidente si transita su un cavalcavia adiacente sul posto naturalmente si sono formate code ricordo che fino alle 17 per lavori di potatura sono chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia in direzione di piazzale Brasile mentre il divieto di transito per i veicoli più inquinanti in questa domenica ecologica sarà di nuovo attivo del pomeriggio alle 16:30 per poi terminare alle 20:30 dettagli di queste ed altre ...