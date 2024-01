Traffico Roma del 14-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto incidente con brevi code sulla via Flaminia all’altezza di Saxa Rubra direzione raccordo anularescorrevole sul resto della rete viaria Capitolina oggi terza domenica ecologica del periodo invernale stop dunque alprivato nella fascia verde il nuovo orario del divieto va Dalle 6:30 alle 11:30 e poi nel pomeriggio Dalle 16:30 alle 20:30 e Come di consueto sono previste delle deroghe come ad esempio per le auto a benzina euro 6 per quelle ibride a GPL metano bi-fuel categoria Euro 3 o successive e le auto con contrassegno disabili Inoltre dalle 12:30 all’Olimpico Lazio Lecce ventesima giornata del campionato di Serie A previste le consuete modifiche alla circolazione nella zona dello stadio Inoltre per lavori di potatura Questa mattina sono chiusi i sottoli Ignazio ...