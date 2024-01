Toromania | non servono solo rinforzi dal mercato | mancano le idee

Sarebbe dovuta essere la stagione del salto di qualità, quella in cui puntare alla qualificazione a una coppa europea. Invece, per il... (calciomercato)

Ha perso il Torino. La vera sconfitta di ieri non è stata quella subita per mano del Bologna, la vera sconfitta è andata in onda... (calciomercato)

Prima Mergim Vojvoda e Karol Linetty, poi Antonio Sanabria : tre rinnovi di contratto in poche ore che si possono facilmente leggere come la... (calciomercato)

Da quando siede sulla panchina del Torino le sue squadrehanno mai brillato in fase offensiva e i problemi realizzativi sono sempre stati presenti ma questapuò essere una giustificazione. Il ...Mabasta questo per trovare consolazione. Pensiamo allora a Radonjic, chegiocava dall'11 novembre (dalla partita in casa contro il Monza) e che ora è tornato in campo. Quasiha ...Manca poco al salto di qualità, dice Juric. Manca poco a completare una squadra e fare sì che riesca a vincere anche le partite sporche come quella di ieri contro.Toromania: Napoli umiliato. E sul 3-0 il Toro si è anche fermato... Uno, due, tre gol al Napoli campione d’Italia che è stato annichilito da un Toro perfetto. E il divario sarebbe forse potuto essere ...