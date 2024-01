Torino | neonato trovato in un cassonetto dei rifiuti | “Non è in pericolo di vita”

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un, chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è statoquesta sera in undeia Villanova Canavese, nel torinese. A fare la scoperta un operaio 50enne che è stato attirato dai lamenti del piccolo provenienti dalche di trova vicino

Rischiavano di morire entrambi, la mamma prossima al parto e il suo piccolo. La donna. infatti, non riusciva più a respirare poiché il suo Cuore era ... (feedpress.me)

Pubblicato il 2 Novembre, 2023 Rischiavano di morire entrambi, la mamma prossima al parto e il suo piccolo. La donna non riusciva più a ... (dayitalianews)

Un neonato è stato ritrovato questa sera dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di Torino . Un operaio di 49 anni è stato ... (tg24.sky)

Torino, 13 gen. - (Adnkronos) - Un neonato , chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati e' stato trovato ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Un neonato , chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è stato trovato questa sera in ... ()

Unè stato ritrovato questa sera dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di. Un operaio di 49 anni è stato attirato dai lamenti provenienti dal cassonetto, ...Ritrovato undentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di. A trovarlo un operaio di 49 anni, che è stato attirato dai lamenti provenienti proprio dal cassonetto, vicino a ...Un neonato è stato ritrovato questa sera dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese in provincia di Torino. Un operaio di 49 anni è stato attirato dai lamenti provenienti dal cassonetto, ...Un neonato è stato ritrovato questa sera dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese (Torino). A trovarlo è stato un operaio di 49 anni, che è stato attirato ...