Torino | il racconto del passante che ha trovato il neonato in un cassonetto | «Vorrei portasse il mio cognome»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non è in pericolo di vita ilvicino a undei rifiuti a Villanova Canavese, in provincia di. È stato ricoverato all’ospedale di Ciriè e il suo nome, al momento, è Lorenzo. A dare l’allarme, sabato 13 gennaio, è stato Casey, 15 anni, figlio di Paolo Laforet, un escavatorista di 49 anni. «Sono uscito per aiutare mio fratello ad aprire il portone e ho sentito un lamento – racconta il giovane al Corriere della Sera -. Ero talmente spaventato che non sapevo cosa fare. Ho chiamato mio padre e per fortuna ho capito che il bambino stava bene. Mia mamma lo ha avvolto in una coperta e poi non ricordo più nulla». Ilè stato lasciato a terra all’interno di un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. «Era una busta rossa del Bennet – ...