TNA | Risultati di Hard to Kill 2024 | dove succede pressoché di tutto!

(Di domenica 14 gennaio 2024)toè storia. Nella nottata italiana, Las Vegas ha visto la rinascita della TNA tra debutti, ritorni e diversi cambi di titolo. Ecco qui di seguito idello show, che apre definitivamente una nuova era in quel di Nashville: COUNTDOWN Countdown: Steve Maclin batte Rich Swann AJ Francis debutta in TNA. L’ex Top Dolla viene interrotto però da Joe Hendry, che che si prende gioco di lui con un video musicale. Il tutto porta ad un alterco tra i due, con l’ex WWE che stende Hendry con una Chokeslam. Countdown: The System (Eddie Edwards & Brian Myers) sconfigge Eric Young & Frankie Kazarian Countdown – TNA Digital Media Championship No DQ Match: Crazzy Steve batte Tommy Dreamer (c), laureandosi nuovo campione. PPV Knockouts Ultimate X: Gisele Shaw batte Xia ...

NJPW Battle in The Valley 2024 risultati: ecco tutto ciò che è accaduto nell'ultimo pay per view della promotion nipponica ...Hard To Kill 2024 è il nuovo PPV della TNA, che ha abbandonato la precedente denominazione di IMPACT Wrestling.