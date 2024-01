“Ti ammazziamo | italiana di m…” | esponente di FdI assalita dagli spacciatori africani a Torino

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aggredita dai pusher nordcon minacce di morte: la denuncia arriva da Verangela Marino, capogruppo di FdI della Circoscrizione 6 a. L’aggressione giovedì 11 gennaio, quando l’di FdI è stata insultata ementre si trovava nel parco pubblico torinese di via Cigna, già teatro di episodi di violenza e degrado. Verangela Marino racconta la drammatica aggressione subita Marino ha cercato di documentare con altri cittadini la situazione insostenibile, ma «a seguito di alcuni scatti all’interno del parco due individui uno di origine centro africana è una donna probabilmente tossicodipendente, inizialmente si sono avvicinati con fare minaccioso dopodiché l’uomo si è scagliato contro di me cercando di portarmi via il telefono ma per fortuna senza riuscirvi, in quanto sono riuscita a reagire ...