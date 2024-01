Thiago Motta | «Non è facile affrontare squadre che si chiudono»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024)ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Cagliari, persa dal Bologna 2-1. I primi 20 minuti il Bologna ha dominato, poi è venuto fuori il Cagliari «Quando una squadra vince è perché ha dei meriti. Il Cagliari oggi ha fatto qualcosa per meritare di vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione però con il gioco siamo arrivati, abbiamo creato e i primi 20 minuti hanno messo in evidenza una grande differenza. Poi si è ridotta. Un po’ di disattenzione nel secondo tempo. Non succederà che giochiamo bene e non portiamo i punti a casa. Noi oggi abbiamo concesso due gol a una squadra che crea poco. Questo aspetto va migliorato». «Abbiamo fatto partite dove non abbiamo giocato così bene perché la partita stessa chiedeva quel tipo di gioco. Dobbiamo capire che si tratta di una partita complicata, oggi ...