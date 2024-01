Theate | il Napoli ha fatto un’offerta al Rennes Corsport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilsi sta dando una mossa sul mercato, dopo tanti nomi e tante trattative saltate sembra che adesso il club di De Laurentiis stia cominciando a fare sul serio per portare a casa gli acquisti di cui la squadra ha bisogno. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata fatta la prima offerta ufficiale per il giovanedelOfferta alper“È partitaperdel, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi o anche no: ilsta cercando in giro per l’Europa, per non ritrovarsi scoperto se non dovesse esserci l’accordo con i francesi, e al fianco di Nehuen Perez (23) dell’Udinese nascono altre idee. La prima: Lilian Brassier (24) che ...

... qualora ildovesse decidere di acquistare un calciatore di piede destro, in prima fila c'è Nehuén Pérez dell' Udinese . Se invece si dovesse optare per un mancino in pole c'è, per ...Ilin queste ore è attivissimo sul mercato e dopo aver chiuso per l'arrivo di Hamed Traore dal ... l'obiettivo che nelle ultime ore sembra essere più caldo è quello di Arthur, centrale ...Nonostante sia iniziato il turno di Serie A, il calciomercato non rallenta anzi anima i tifosi. Il Napoli apre al prestito con obbligo condizionato per Barak e attende risposte dalla Fiorentina. In di ...In sede di calciomercato c'è la trattativa lampo per chiudere il colpo in difesa che stavolta arriva direttamente dal Chelsea ...